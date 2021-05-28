В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена запросили у Конгресса $752,9 млрд на расходы национальной обороны. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

«Администрация Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис сегодня представила Конгрессу президентский запрос на бюджет 2022 финансового года, в котором $752,9 млрд предусмотрены на нужды национальной обороны, из них $715 млрд – Пентагону», — говорится в документе.

В министерстве отметили, что данный запрос на бюджет 2022 года отражает приоритеты американского президента по прекращению «бесконечных войн», инвестированию в передовые возможности для обеспечения в будущем преимущества в сфере военной и национальной безопасности, а также по возрождению беспрецедентной сети союзов и партнерств США. (Газета.Ру)