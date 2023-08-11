Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рашад Набиев встретился с главой компании Tesla Илоном Маском.

Как передает АПА, об этом азербайджанский министр сообщил в Фейсбуке.

«На заводе Giga Texas в Остине встретились с основателем компании Илоном Маском. Мы обменялись мнениями о планируемой деятельности спутникового Интернет-сервиса Starlink в нашей стране в этом году, о запуске на орбиту спутников нашей страны, а также о Международном конгрессе астронавтики, который состоится в Баку в октябре текущего года», — отметил министр.