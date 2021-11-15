Лавров рассказал о дальнейшей работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет сосредоточена на решении гуманитарных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 ноября на встрече с журналистами по итогам визита во Францию.

Министр указал, что на недавней встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ был отмечен прогресс в работе российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. В частности, было указано на решение ряда гуманитарных проблем, а также определен ряд направлений, на которых предстоит провести большую работу.

«В этом смысле деятельность сопредседателей будет в ближайшее время сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов, создании условий для того, чтобы армянская и азербайджанская общины в регионе устанавливали между собой атмосферу доверия, решали повседневные вопросы в духе конструктивных компромиссов», — сказал Лавров.

Итак, гуманитарные вопросы и создание атмосферы доверия – таков новый круг обязанностей МГ ОБСЕ, очерченный Кремлем. Что ж, это все же лучше, чем если бы сопредседатели вновь принялись за определение статуса той части Азербайджана, где живут армяне. Теперь они этой функции лишены и это соответствует интересам властей Азербайджана. Но в словах Лаврова прозвучала формулировка «в ближайшее время» — уж не значит ли это, что спустя еще какое-то время Москва решит, что вот теперь настал момент вернуть Минской группе и те ее прежние полномочия? А если согласие с этим выразят другие страны-посредники – США и Франция, то в силах ли окажется Азербайджан и тогда отказаться от обсуждения темы будущего статуса Нагорного Карабаха? Вопросы неприятные, но зарывать голову в песок тоже не стоит, пока есть время подумать, как быть со всем этим, если это станет реальностью завтра.

На эти вопросы # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Я бы не стал безусловно верить в то, что МГ ОБСЕ будет заниматься чисто гуманитарными вопросами. Круг вопросов любого формата рассматривается теми руководящими документами, которые приняты и подписаны участниками формата. Как известно, никаких новых решений по формату МГ ОБСЕ не принято. Впрочем, действительно гуманитарные вопросы на данном этапе это то, что является достаточно актуальной темой. Но не будем забывать и другое — в таких конфликтах любые гуманитарные вопросы очень тесно связаны с политикой. Вернее, это и есть политика.

Что касается статуса — данный вопрос не решается участием или не участием Азербайджана в работе МГ ОБСЕ. Во-первых, Баку уже заявил о том, что вопросы статуса не будут обсуждаться. Решение достаточно однозначное и вряд ли оно будет отыграно назад. Во-вторых, интересно, что на столе переговоров. Какие варианты предлагает Москва, Париж или Вашингтон. Честно говоря, конкретных предложений от них пока не видно. Так что статус как предмет обсуждения весьма туманный.

А вот вопрос обеспечения безопасности жителей, проживающих на территории под контролем российских военных, весьма конкретный, и Москва вполне может использовать данный вопрос в формате МГ ОБСЕ как аргумент в пользу продления мандата. Кстати, это тоже гуманитарный вопрос.

Фуад Агаев, юрист и общественный деятель, политический комментатор:

— Рано или поздно МГ ОБСЕ вернется к теме статуса. Следовательно, Азербайджану надо сосредоточиться на выполнении Трехстороннего заявления (ТСЗ), вернее, обязательств, вытекающих из него. В частности, тот факт, что министр обороны Армении демонстративно посетил Нагорный Карабах ровно через год с момента подписания ТСЗ, не согласовав это с официальным Баку, о многом говорит. Более того, армянские официальные лица и Телеграм-каналы открыто заявляют, что «вооруженные силы Арцаха» развиваются. То есть, на протяжении последнего года они как бы начали приходить в себя, и действуют в координации с российскими так называемыми миротворцами. Подобные поползновения необходимо пресечь как можно быстрее.

То, что на дороге Горис – Кафан устанавливаются азербайджанские таможенный и пограничный посты, это хорошо, но этого явно недостаточно. Необходимо установить пограничный, таможенный и иной государственный контроль Азербайджана за въездом непосредственно в Лачинский коридор из Армении. Это главный вопрос. Это вопрос интеграции пока что неконтролируемой части Азербайджана в жизнь нашей страны в законодательном и в других аспектах. Все эти вопросы должны решаться в нормативно-правовом порядке соответствующими органами АР, будь то законодательно или указами главы государства.