Рамиз Мехтиев и Али Гасанов освобождены от должностей заведующих кафедрами

Бывший помощник президента Али Гасанов освобожден от должности заведующего кафедрой Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления, президент НАНА Рамиз Мехтиев — от должности заведующего кафедрой Государственной службы и кадровой политики.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь Академии государственного управления при президенте Юсиф Агаев. Он отметил, что в академии выборы заведующего кафедрой проводятся на конкурсной основе: «Объявляется конкурс, предоставляется более 1 месяца. Поскольку эти лица не подали документы для участия в конкурсе за этот период, они не были избраны. Новоназначенные лица подали документы на конкурс и были избраны».

Ю.Агаев отметил, что во многих кафедрах произошли изменения.

Отметим, на должность Али Гасанова назначен бывший посол Азербайджана в Грузии Намиг Алиев.

На должность Р.Мехтиева назначен Раджаб Рагимли.