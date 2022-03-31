В Харькове российские войска нанесли ракетный удар недалеко от центра города. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировали интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Также данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, отмечается, что сейчас продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные силы держат позиции.

Также в одном из населенных пунктов рядом с Изюмом эвакуировали около 2 500 человек.

«Делаем это для того, чтобы предупредить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов», — говорится в сообщении.

К тому же за эти сутки ВСУ уничтожили 4 самолета: 1 истребитель и 3 бомбардировщика.