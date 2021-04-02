Ракета обнаруженная в Шуше – «Искандер-М»

«Во время операции по очистке, проведенной Агентством в Шуше, 15 марта были обнаружены остатки ракет в двух разных местах».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов. По его словам, в ходе исследования был проверен код-индекс 9М723 на ракете:

«Стало известно, что это остатки ракеты «Искандер». Они находятся на расстоянии 780 метров друг от друга. В результате последних исследований выяснилось, что это ракета «Искандер-М».

И.Исмаилов отметил, что в настоящее время на месте взрыва и вокруг него проводятся предварительные исследования.