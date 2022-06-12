Каждый в своей шкуре

Колесо человеческой истории начало вращаться не вчера, с того всеопределяющего момента прошли тысячелетия. И сегодня у нас, как и полагается разумным существам, имеется огромный объем информации, который охватывает практически всё и вся. Благодаря этому накопленному опыту, у каждого из нас имеется определённый багаж познаний о сути многих вопросов, в том числе и о каждом народе, проживающем в том или ином географическом ареале. Говоря иначе, фактически у каждого народа есть свой имидж, сформированный веками. Например, говоря о прибалтах, в мыслях возникают меланхоличные и неторопливые люди. Если грузин – он обязательно должен уметь петь. Русские сами гордятся своим непревзойдённым матом и умением «топить» всех соперников в водке. Итальянцы – это шумные компании и космическая жестикуляция… Естественно, в мировой когорте народов есть место и у нас. Но сегодня нас интересует не то, что думают про нас они, а то, какого мнения мы сами о себе.

А какой он, наш имидж?..

Итак, если следовать общепринятым канонам, среднестатистический азербайджанец – это гостеприимный, любящий вкусные национальные блюда, добродушный, смелый, а порою даже вспыльчивый, уважающий старших, в подавляющем большинстве своём патриархально настроенный и верный своим корням гражданин. А ещё у азербайджанцев испокон веков ценилось и мужество, и женственность в своих максимальных показателях: мужчина – как можно мужественнее, женщина – как можно женственнее. И это не парадокс. Эти два качества прекрасно уживались вместе во все времена. Мужчина был главой семьи, его слово было решающим, он был защитником и кормильцем, но история знает случаи, когда женщине достаточно было бросить платок между двумя враждующими силами, чтобы кровопролитие прекратилось мгновенно. Вот так жили наши предки, так жили и мы. И слава Богу, пока живём. Но всё чаще и чаще в обществе веют ветра не очень-то приятных перемен…

…и сохраним ли мы его?

После развала СССР для каждой новоиспечённой страны встал ребром вопрос: куда ориентироваться? Безусловно, Запад был вне конкуренции. Начали меняться приоритеты. И постепенно Запад стал диктовать свои условия, требуя равняться на себя. Одним из приоритетов, навязанных нашему народу и обществу, стали ЛГБТ-общества, или как их ещё называют более-менее культурно – сексуальные меньшинства. На первых порах обыватель воспринимал всё это как бред, поскольку понятия «азербайджанский мужчина» и «петух» было сродни понятиям вроде «горячий снег» или «горький мёд». Однако окно Овертона было приоткрыто, и в это окно устремилась вся нечисть, существование которой ещё вчера не укладывалось в голове.

Но Бог с ними, с этими убогими, или как их ещё называют, больными. Когда два волосатых тела совокупляются в подвале заброшенного дома или же в сортире за закрытыми дверьми, в принципе, до этого нет никому никакого дела. В конце концов, каждый волен распоряжаться дарованным ему природой органом на своё усмотрение. Но этого было, как оказалось, мало. От нас требовали, чтобы мы не только терпели общественное проявление этого уродства, но и создавали условия, чтобы эти уроды пропагандировали свой образ жизни и расширяли свои ряды за счёт молодых людей. Пока, несмотря на все протесты людей нормальных, шатко-валко, но этот процесс идёт, и что нас ожидает в ближайшем будущем, сказать трудно. У нас хотят отобрать то, чем мы всегда гордились – наше понятие мужества и образ мужчины, живущего в этих краях (речь, естественно, идёт об обществе в целом). На нас хотят набросить ярмо этой вакханалии и разврата, очернить тот образ, который сформировался на протяжении веков, который наши предки донесли до нас кровью и потом. Так как же быть?

Где начинается и кончается свобода?

Естественно, никто не призывает устраивать в стране Варфоломеевскую ночь и охоту на ЛГБТ-шников. Да и Запад никто не отменял, а у них требования таковы, увы. Но и предоставлять этой прослойке вольготную жизнь в Азербайджане недопустимо. С одной стороны, не нужно забывать, что свобода и права каждого индивида общества ограничена тем пространством, пока они не попирают права и свободы другого члена общества. А с другой стороны, это просто предательство и измена в отношении наших прадедов. Представить даже трудно – потомок Джаваншира, Бабека, Шаха Исмаила Хатаи в объятиях Исика (Исмаила) или Джавы (Джаваншира) из соседнего двора. Но это уже факт, как ни прискорбно было бы сознавать. И как бы не было разумно и рентабельно ориентироваться на Запад, всё же нельзя, даже ради этого, жертвовать своим национальным «Я».

Тут хотелось бы напомнить один момент. После 44-дневней войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Азербайджан и их принял президент Ильхам Алиев. Причём принял так, как они того не ожидали и не привыкли. Глава государства чётко дал понять, что национальные интересы не продаются и каждому терпению приходит конец. После слов президента «Я вас сюда не приглашал» заморские гости поняли, что ситуация на Кавказе уже не та, и прежней уже не будет. А значит, когда кто-то заступает за «красные линии» наших национальных интересов, им следует и можно напомнить: это всё-таки наша земля и наше государство, и именно мы должны решать, как и с кем нам жить.

Если не за всех, то хотя бы за себя

А на счёт того, как быть… В ближайшее время в России введут ответственность за пропаганду ЛГБТ. Законопроект, устанавливающий административные штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, уже отправлен в думский комитет по госстроительству и законодательству. Естественно, за этим на самом деле стоит не желание нашего северного соседа оградить общество от определённых паразитов в обличии человека. Это скорее всего демарш, направленный продемонстрировать, что Россия намерена сметать на своём пути все ценности Запада без исключений в свете санкций. Но в любом случае, это можно рассматривать как один из вариантов последующих действий и у нас. Не обязательно всё это закреплять законом. Можно, например, дать установку местным СМИ и ТВ серьёзнее относиться к данному вопросу и ни в коем случае не допускать пропаганды ЛГБТ. Детали можно доработать и по ходу. Во всяком случае, нельзя пускать этот процесс на самотёк. Нельзя, чтобы национальная гордость нашего народа была ущемлена, чтобы нам было стыдно. Время сейчас работает не на нас, но это пока. Пока общество и государственные мужи молча наблюдают, как радужная масса среднего рода постепенно увеличивает свой удельный вес в нашем обществе. Но не хотелось бы верить, что эта апатия и безучастность будут продолжаться вечно. В конце концов, в каждой семье растут дети, и вряд ли какой-то нормальный родитель пожелал бы своему чаду будущее в цветах радуги. Как говорится, если не за всех, то хотя бы за себя.

P.S. Кстати, говоря «народ», подразумеваются представители всех национальностей и народностей, живущих в нашей стране. Мы давно уже стали одной дружной семьёй и у нас давно уже сформировались общие взгляды и ценности. Хоть это и общеизвестно, но всякое повторение – это очередное закрепление имеющегося багажа знаний.