Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из еще двух соглашений со странами СНГ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, которое было заключено в 1992 году, а также за выход из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.