Работа судов еще не организована

30 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей в новосозданные экономические и коммерческие суды. Упомянутым решением удалось предотвратить парализацию судебной системы, сказал «Зеркало» юрист и финансист Акрам Гасанов, поскольку не будь этого шага, осуществляющие правосудие органы государственной власти просто не могли бы функционировать с 1 января 2020 года.

Согласно распоряжению главы государства, в экономические суды страны было назначено 25, коммерческие – 17 юристов высшей квалификации. Хиджран Мурадов и Сахават Новрузов назначены судьями в Экономический суд Нахчыванской Автономной Республики. Кроме этого, 11 судей — в Бакинский экономический суд, четыре – в Гянджинский экономический суд, по три – в Сумгайытский и Ширванский экономические суды, двух — в Шекинский экономический суд. Эльнур Гусейнов и Эльшан Салманов назначены судьями в Коммерческий суд Нахчыванской АР. Кроме того, глава государства назначил восемь судей в Бакинский коммерческий суд, трех – в Сумгайытский коммерческий суд, одного судью – в Шекинский коммерческий суд.

Напомним, что в рамках проводимых судебно-правовых реформ с начала года ликвидируются административно-экономические суды и на их месте создаются отдельно административные и коммерческие суды в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Ширване и Шеки. Для этого еще в июле этого года были сделаны соответствующие изменения в законы о судах и судьях, Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс. Упомянутые изменения вступают в силу с 1 января, сообщил Гасанов.

Административные суды отныне рассматривают жалобы против госструктур, а коммерческие органы правосудия специализируются на спорах между предпринимателями. Иными словами, создаются специализированные суды, однако этот процесс оставался незавершенным, и судей назначили в последний момент. А ведь глава государства еще 19 июля 2019 года издал распоряжение под номером 1325, согласно которому до 1 декабря судебно-правовой совет должен был представить кандидатуры на позиции судей в этих судах. Этот вопрос, наконец-то, решили, однако остается немало пока еще нерешенных организационных моментов, что, безусловно, усложнит ситуацию в судах с начала года, говорит Гасанов:

«Распоряжение не полное, поскольку назначены только обычные судьи, ни в одном административном и экономическом суде пока еще не назначены председатели. Организационные вопросы остаются. Где будут эти судьи сидеть? Ведь им нужны здания, кабинеты, нужно определиться с управлением, нужен общий отдел — все это делается не за день и два, и даже не за неделю. Получается, что в настоящие праздничные дни новоназначенные судьи должны работать над этим. Но, спрашивается, как это делать без председателя – ведь именно он организовывает работу. Кто этим будет заниматься там?

Предстоит еще немало работы, связанной с тем, чтобы разделить дела административно-экономических судов между теперь уже специализированными административными и экономическими судами. Т.е. это надо сидеть и делить. И потом, некоторые судьи, скажем, судья какого-то административно-экономического суда, который раньше занимался административными делами, перешел в коммерческий суд. И вот его дела нужно передавать другому. Словом, масса вопросов не отрегулирована. Я сам веду несколько дел в экономическом и административном судах и знаю о ситуации не понаслышке».

Но главное все же сделано – суды есть. В любом случае реальные проблемы будут в начале года, однако это уже не коллапс, как ожидалось, не будь распоряжения от 30 декабря, говорит собеседник:

«И все же с начала года ожидаются существенные проблемы для адвокатов, судей. Безусловно, вся эта ситуация — минус судебно-правовому совету за промедление, а из самой ситуации следует сделать выводы, чтобы не повторялось такое впредь».