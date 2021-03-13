Пять стран ЕС призвали провести саммит о неравномерном распределении вакцин

Болгария, Австрия, Словения, Латвия и Чехия обратились к Брюсселю с призывом о проведении саммита по теме неравномерного распределения вакцин среди стран блока. Об этом сообщает газета Kurier.

С соответствующим предложением в письме к главам Еврокомиссии и Евросовета Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю обратились премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии, а также австрийский канцлер Себастьян Курц.

В тексте документа они указали, что распределение препарата «осуществляются не на равной основе».

«Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и усугублять огромное неравенство между государствами-членами к этому лету», — сказано в заявлении.