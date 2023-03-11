В Забайкалье пьяный глава городского поселения «Сретенское» с топором напал на полицейский патруль, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил Егор Марков, официальный представитель регионального СУ СКР.

По его словам, 10 марта 2023 года около 20:00 (14:00 мск) часов в городе Сретенске два сотрудника полиции остановили автомобиль Toyota, которым управлял глава города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. «В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — уточнил Егор Марков.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ — «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», уточнил официальный представитель СУ СКР. Вместе с тем он отказался назвать фамилию подозреваемого.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — мэр городского поселения Сретенское Евгений Киргизов, внук легендарного в Забайкалье Героя Советского Союза, сотрудника милиции Степана Киргизова, чье имя носит региональный конкурс на лучшего участкового.

«Сам Евгений Владимирович Киргизов также служил в полиции, сначала оперуполномоченным уголовного розыска, затем — дежурным по РОВД, но был уволен по отрицательным мотивам — в ноябре 2012 года он, будучи пьяным, в форме полицейского на въезде в Сретенск открыл стрельбу по проезжающим автомобилям. Были повреждены частная иномарка и служебный автомобиль УАЗ судебных приставов», — рассказал источник.

По словам собеседника издания, поводом для остановки автомобиля стали заявления прохожих — водитель машины угрожал им пистолетом, совершил мелкое ДТП и скрылся. Для его задержания в городе вводился план «Перехват».

В 2013 году капитан полиции Евгений Киргизов был осужден к условному сроку за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. В 2016 году судимость была снята, что и позволило ему в марте 2022 года быть избранным мэром города от ЛДПР.