«Путину ни в коем случае сейчас нельзя ссориться ни с Парижем, ни с Анкарой и Баку»

Война в Карабахе показала многое Азербайджану. Особенно то, как те или иные страны относятся к международному праву, к территориальной целостности Азербайджана и так далее. О том, как выглядит со стороны карабахская война, позицию Франции и России по этому конфликту прокомментировал # российский эксперт Александр Сытин.

— Как вы оцениваете последнее обострение в карабахском конфликте?

— Если речь идет о МОЕЙ оценке, то я вне всякого сомнения занимаю сторону Азербайджана. В принципе культурно и цивилизационно это совершенно не моя война, она далека для меня как географически, так и духовно. НО: 1. Азербайджан, несмотря на отсутствие прямого антирусского потенциала, все же гораздо более дистанцирован от ненавистного мне русского мира, чем Армения, вписавшаяся в этот мир, и не просто поддерживающая, но и питающая его всеми своими духовными силами.

Азербайджан не признал присоединение Крыма. Я не слишком ценю правовые основания международных отношений, но Карабах с юридической точки зрения — это азербайджанская территория, что признано ООН, как бы не относиться к этой организации. В сложившихся условиях этот конфликт создает России серьезные сложности и подрывает её имперские позиции в регионе, причем совершенно независимо от результатов конфликта. В принципе этих оснований вполне достаточно, но есть еще несколько личных соображений.

В юности, едва занявшись историей, я с большим интересом и симпатией относился к Османской империи. Коль скоро Турция сейчас поддерживает Азербайджан, для меня это дополнительное основание моей позиции. Не став тем не менее профессиональным востоковедом-тюркологом, я основываю свою точку зрения по истории турецко-армянских отношений на книге Дж.Маккартни «Турки и армяне: национализм и конфликт в Османской империи». Кстати, настоятельно рекомендую эту книгу всем, кто так или иначе интересуется историей «геноцида армян». Есть еще пара соображений, но изложенного достаточно.

— В отличие от России сегодня активничает Макрон. С чего бы ему себя так вести? Будто до сих пор Франция была активной в переговорном процессе?

— У Макрона очень значительная армянская диаспора, ему нужны её голоса и нравственная поддержка. К тому же крупный политик не может устоять перед соблазном выступить с «посредническо — миротворческой» миссией. Борьба за мир и демократию никогда не выходит из моды.

— Как вы оцениваете официальную позицию Кремля?

— Кремль сейчас делает всё, чтобы устраниться от прямого участия в конфликте, ограничиваясь миротворческой риторикой. Он постарается решить все вопросы в переговорах с Макроном и Эрдоганом. Это связано, во-первых, с исчерпанием на сегодняшний день агрессивного потенциала: Москва только что развернула активную деятельность по аншлюсу в той или иной форме Беларуси, приняв сторону диктатора и тем самым вызывая на себя очередную порцию санкций, которые крайне тяжелы для русской экономики.

Еще одного обвинения в агрессивном курсе, направленном на реставрацию СССР, просто нельзя допустить. Другой вопрос, возобладает ли здравый смысл над неконтролируемым имперским инстинктом всегда вмешиваться во всё, но это мы увидим в самое ближайшее время. Путину ни в коем случае сейчас нельзя ссориться ни с Парижем, ни с Анкарой и Баку.

Наконец, надо отметить тонкую политику Азербайджана, ведущего боевые действия исключительно на «спорной» территории и не затрагивающего собственно армянскую территорию. Это позволяет России удерживаться от реализации обязательств по ОДКБ. Армянская же сторона крайне заинтересована именно в наступлении азербайджанцев на собственно армянские территории, чтобы втянуть Россию в конфликт на своей стороне, поэтому соответствующие провокации армянской стороны практически неизбежны.