Президент России Владимир Путин прокомментировал ракетные удары по инфраструктурным объектам в Украине.

В.Путин на оперативном совещании Совбеза заявил, что в понедельник утром нанесен массированный удар по объектам в Украине — энергетической инфраструктуре, инфраструктуре военного управления и связи.

«Сегодня утром по предложению Минобороны нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ», — заявил он.

По его словам, удары нанесены средствами морского, наземного и воздушного базирования.

Также Путин заявил, что украинские спецслужбы трижды пытались осуществить теракты на Курской АЭС и готовились подорвать «Турецкий поток».

Удары по всем крупным городам Украины были нанесены в понедельник утром, они были расценены как реакция Москвы на подрыв Крымского моста.