Вооруженные силы Российской Федерации получат комплексы гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Поставки начнутся в ближайшие месяцы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Флот успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы», — заявил Путин.

При этом он указал, что «Цирконы» сначала получит корабль «Адмирал Горшков». Кроме того, президент РФ заявил, что якобы возможности этих ракет безграничны, а «район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран, исходя из интересов безопасности России».

Стоит отметить, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» разработана в «НПО машиностроения». Ее точные характеристики достоверно неизвестны, но она способна развивать скорость более 9,5 тысячи километров в час.

22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, российская гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров.

После этого российские СМИ сообщили, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США. (УНИАН)