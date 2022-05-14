Российский лидер Владимир Путин во время телефонной беседы с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры Москвы и Киева фактически приостановлены. Об этом сообщили в пресс- службе Кремля.

Путин во время разговора со своим финским коллегой поделился оценками состояния переговорного процесса между представителями России и Украины. По словам президента РФ, Киев не проявляет заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге.

Сегодня в канцелярии Ниинисте сообщили, что Хельсинки в ближайшее время примут решение о членстве в Североатлантическом альянсе. Как отметил президент Финляндии, республика намерена сделать это для укрепления своей безопасности.