Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу.

Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты российского парламента.

«22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.