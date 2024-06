Газета The New York Times в субботу опубликовала на своём сайте 17-страничный проект договора, подготовленный, как утверждается, в результате переговоров между Украиной и Россией весной 2022 года, вскоре после российского полномасштабного вторжения в Украину. Опубликованная версия несёт дату 15 апреля 2022 года, то есть была составлена уже после российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта. Соглашение так и не было подписано, война продолжилась. Сейчас Киев и Москва не ведут мирные переговоры.

Документ ранее частично уже публиковался, о его содержании в целом было известно, однако почти целиком (отсутствует одно из предложений с картой) он публикуется впервые. The New York Times утверждает, что проект соглашения был получен от европейских, украинских и российских источников, а их подлинность подтвердили участники переговоров и близкие к ним люди.

Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». На нём стоит пометка, что он был 15 апреля «отправлен президенту России». Сторонами договора выступают пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (включая Россию) и Украина. Пять мировых держав названы гарантами безопасности и нейтралитета Украины.

Проект договора содержит 18 статей. Кроме того, к нему было шесть приложений. В первой статье говорится, что Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, не вступать в любые военные союзы, не разрешать размещение в Украине иностранных вооруженных сил и ракетных вооружений любых видов базирования, не допускать создание и нахождение на территории Украины иностранных военных баз, а также без согласия всех государств-гарантов не проводить учения на территории страны с участием иностранных вооруженных сил. Статус постоянного нейтралитета, как сказано в документе, совместим со вступлением Украины в ЕС.

Государства-гаранты, в свою очередь, обязуются в случае агрессии против Украины оказывать ей помощь вплоть до непосредственного участия в конфликте на её стороне. При этом действие гарантий не распространяется на аннексированные Крым и Севастополь, а также территории, указанные в приложении номер 6 (это приложение не опубликовано, как сообщалось ранее, речь, по всей видимости, шла о неподконтрольных Украине на момент вторжения 24 февраля территориях Донецкой и Луганской областей).

При этом Россия, как утверждает The New York Times, добивалась того, чтобы помощь Украине в случае агрессии оказывалась только в результате консенсуса всех гарантов, включая Россию. Именно это требование, как заявил изданию один из участников украинской делегации на переговорах, могло в конце концов сорвать подписание соглашения: по его словам, после появления этой правки Киев «потерял интерес к продолжению переговоров».

В документе также указано, что Россия и Украина должны отменить все взаимные санкции, запреты и ограничения начиная с 2014 года. Также Украина, как говорилось в проекте, гарантирует, что русский язык является официальным и функционирует наравне с украинским государственным языком во всех законодательных, исполнительных, судебных институтах и учреждениях Украины, а также обязуется отменить ряд законов, которые российская сторона считала связанными с героизацией нацизма. Эти пункты к моменту составления договора не были согласованы с Украиной. Также из договора было исключено требование России о признании аннексии Крыма, статус полуострова и ряда других территорий в самом договоре не определялся.

В одном из приложений также перечислено предельное количество находящейся на вооружении Украины военной техники. Часть цифр приведена в двух версиях – российской и украинской сторон.

Материал, вышедший в The New York Times, приурочен к мирной конференции, которая проходит 15–16 июня в Швейцарии. В ходе мероприятия обсуждается так называемая украинская формула мира, которая включает в себя 10 пунктов. Среди них – восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск из Украины. Россия, которая в Швейцарию не была приглашена, отвергла эту формулу. Накануне саммита Владимир Путин в ультимативной форме предложил Украине условия переговоров, которые полностью противоречат украинской формуле мира. Среди них вывод украинских войск из четырёх областей, об аннексии которых объявила Россия, а также отказ Украины от вхождения в НАТО. Новые требования России, таким образом, идут дальше опубликованного The New York Times проекта, хотя Владимир Путин ранее говорил, что проекты договорённостей, выработанные в Стамбуле, должны стать основой мирного урегулирования.

В срыве мирных соглашений Путин обвинял Украину и Запад, в особенности Великобританию. В Киеве заявляли, что вышли тогда из переговоров по своей инициативе, как из-за неприемлемости ряда условий России и отсутствия чётких гарантий, так и не в последнюю очередь из-за массовых убийств мирных жителей на территориях, которые были оккупированы Россией в феврале-марте 2022 года, в частности в Буче. (svoboda.org)