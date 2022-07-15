Президент России Владимир Путин своим указом уволил Дмитрия Рогозина с должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

Путин назначил на эту должность Юрия Борисова, бывшего вице-премьера по оборонной промышленности.

Как сообщил в комментарии «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, для Рогозина готовят другую должность.

«Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа, Кремль об этом своевременно сообщит», — сказал Песков.