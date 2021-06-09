Если Украина войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

В то же время президент отметил, что нет никаких гарантий того, что Украина не станет частью НАТО. Поэтому Москва должна учитывать такую вероятность и выстраивать отношения с Киевом на основе этого. Российский лидер заявил, что не считает «болтовней» разговоры о вступлении Украины в НАТО, потому что знает, как строится общение Киева и Вашингтона.

Путин подчеркнул, что как минимум половина жителей Украины не поддерживает стремление властей вступить в НАТО. По его словам, это «умные люди», которые не хотят превратить свою страну в разменную монету и стать пушечным мясом.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщал, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на предстоящем саммите НАТО, однако согласия по вопросу ее членства в альянсе пока нет.