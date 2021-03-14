Путин проведет совещание по Крыму

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма, телемост с главой Киргизии, а также примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры, передает «Россия 1».

Как сообщается, все мероприятия пройдут на следующей неделе.

По информации телеканала, в день воссоединения Крыма с Россией состоится большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Кроме того, по договоренности президентов России и Киргизии будет организован телемост с участием глав двух государства, в ходе которого будет открыт Таласский золоторудный комбинат.

Также российский лидер проведет в очном формате коллегию Генпрокуратуры.

| 2021-03-14T17:45:48+04:00 14 марта 2021, 19:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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