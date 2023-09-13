Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы, передает ТАСС.

Северокорейский лидер заявил, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на то, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом.

***09:35

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стартовали на космодроме Восточный на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча двух политиков с участием северокорейской и российской делегаций проходит на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».

В российскую делегацию вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

***8:15

Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер прилетел на космодром из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Лидер КНДР Ким Чен Ын также прибыл на космодром Восточный, Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме, лидеры кратко пообщались.

По данным агентства, встреча лидеров двух стран прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Они коротко пообщались, далее планируется осмотр космодрома и переговоры.

Поезд Ким Чен Ына остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса, после чего к его вагону был подан трап с красной дорожкой, по бокам которого стояли военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

где проходят переговоры с президентом России Владимиром Путиным.