Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.

Как сообщает ТАСС, текст размещен в думской электронной базе.

«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — говорится в пояснительной записке.

Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства». «Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», — указано в документе.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.