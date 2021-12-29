Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила в разговоре с телекомпанией CNN, что американский президент Джо Байден созвонится 30 декабря с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Хорн, предложение провести телефонные переговоры исходило от Путина. Байден согласился, потому что, по его мнению, наилучший способ вести переговоры с Россией — «прямой диалог лидер-лидер».

Пресс-секретарь отметила, что Байден поддерживает связь с «европейскими союзниками и партнерами» — для формирования общей позиции. Глава Белого дома лично разговаривал с европейскими лидерами, а сотрудники его администрации Байдена взаимодействовали с представителями НАТО, Евросоюза и ОБСЕ.

Телефонный разговор станет прологом встречи, которая запланирована на 10 января будущего года, добавила Хорн. (Газета.Ру)