В начале вторжения в Украину Владимир Путин в разговоре с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обещал тому, что россияне не будут убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью журналисту Ханоху Дауму.

В начале марта Беннет, тогда занимавший пост премьер-министра, отправился в Москву в качестве парламентера и посредника. По его словам, он дважды спрашивал Путина, планирует ли тот убивать президента Украины.

«Я не буду убивать Зеленского», — оба раза ответил российский диктатор.

По словам Беннета, после этого он позвонил Зеленскому.

«Я только что пришел с встречи, он не собирается тебя убивать. Он спросил меня: «Ты уверен?» Я сказал «100 процентов. Он не собирается убивать тебя», – вспомнил Беннет беседу с украинским президентом.

Беннетт также уверяет, что Путин тогда согласился не настаивать на разоружении Украины.

«Все, что я делал как посредник, согласовывалось с США», — уточнил экс-премьер Израиля.

(УНИАН)