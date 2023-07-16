Российский президент Владимир Путин, который собирался «брать Киев за три дня», на втором году войны положительно оценил ход своей «спецоперации».

Во время общения с одним из своих пропагандистов Путин заявил, что его войска якобы действуют слаженно и результативно на линии соприкосновения.

«Положительно оцениваю ход «СВО». Войска наши героически на некоторых участках переходят в наступление, неожиданно для противника отбирают наиболее выгодные позиции и возвышенности. А все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача с применением стратегических резервов, они не увенчались успехом на всем этапе наступления. Противник успеха не имеет», — сказал Путин.

На уточняющий вопрос, какие сейчас задачи у оккупационной армии на фронте, Путин с улыбкой ответил, что озвучит детали, когда камеры выключатся.

На фоне заявлений о «положительном ходе СВО» Путин разозлился на поставку кассетных боеприпасов для Украины. По его словам, поставка в Украину кассетных боеприпасов для защиты от российской агрессии является «преступлением».

Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину средств защиты Россия прибегнет к использованию кассетных боеприпасов против украинского народа. Впрочем россияне с начала вторжения активно запускают такой тип боеприпасов по украинской земле. (unian.net)