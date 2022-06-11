Президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Исполнению не подлежат те решения, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных в РФ решений.

Выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут осуществляться в российских рублях с перечислением в кредитные организации, расположенные в РФ. Выплаты на счета в иностранных банках невозможны.

Закон о неисполнении решений ЕСПЧ на территории России был принят Госдумой 7 июня. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

Между тем сообщалось, что Ассоциация юристов России начала работу по созданию аналога ЕСПЧ (aif. ru)