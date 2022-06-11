Президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Исполнению не подлежат те решения, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года.
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных в РФ решений.
Выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут осуществляться в российских рублях с перечислением в кредитные организации, расположенные в РФ. Выплаты на счета в иностранных банках невозможны.
Между тем сообщалось, что Ассоциация юристов России начала работу по созданию аналога ЕСПЧ (aif. ru)