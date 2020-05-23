Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вносятся изменения в избирательное законодательство страны, в том числе возможность «дистанционного электронного голосовани»я. Соответствующий документ был опубликован в субботу, 23 мая, на официальном портале правовой информации.

В законе отмечается, что при проведении выборов и референдумов у граждан России появится возможность голосовать по почте, а также электронно.

«Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения», ― говорится в документе.

Также осуществлять сбор подписей теперь можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта Федерации.

Ранее, 20 мая, Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании по почте или через портал госуслуг, а также о возможности откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или ЧС.

23 марта депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Белых рассказала, что с 2020 года в Москве выборы всех уровней смогут проходить c использованием интернета. Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев подчеркнул, что эксперимент 2019 года по проведению интернет-голосования на выборах в Мосгордуму прошел удачно (iz.ru).