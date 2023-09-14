Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о подарках, которыми обменялись лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин.

Песков отметил, что Кремль старается не афишировать подобные вещи, но лидеры двух государств действительно сделали друг другу подарки.

По словам Пескова, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз побывала в космосе. Ким Чен Ын в свою очередь вручил Путину карабин, выполненный оружейными мастерами Северной Кореи. Были и другие подарки, но Песков не уточнил, какие именно.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный, где провел переговоры с Путиным. По итогам встречи российский лидер рассказал, что обсудил с собеседником вопросы двустороннего сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения. Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что обменялся с российским лидером мнениями по поводу ситуации в мире. (gazeta.ru)