Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, рассказывающий о жизни и политической карьере турецкого лидера. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Картина совместного производства ТАСС и телеканала «России 24».

Гусман в июне презентовал фильм об Эрдогане, снятый в рамках цикла «Формула власти». В ленту вошли фрагменты четырех бесед Гусмана с Эрдоганом.

Документальный фильм рассказывает о жизни и политической карьере турецкого лидера.

Работа содержит наиболее важные высказывания из книги Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен», которая была переведена на русский язык при координации Управления по связям Администрации президента Турции.​​​​​​​

Документальный фильм также был показан в эфире телеканала «Россия 24».

Презентация состоялась в июне в посольстве Турции в Москве.

Вслед за презентацией Михаил Гусман дал интервью корреспонденту агентства «Анадолу» (АА), в котором рассказал о своем отношении к президенту Эрдогану и съемках фильма о турецком лидере.

«Я сегодня сказал во время презентации нашего фильма, что Турция счастливая страна, что у неё такой лидер. Он не просто большой политик, но очень большая человеческая личность, с огромной харизмой, с очень высоким уровнем политического анализа, пониманием проблем современного мира, он мыслит стратегически. Сегодня его роль не только в Турции, как президента Турции, но и для всего мира чрезвычайно важна», — поделился Гусман впечатлениями от общения с турецким лидером.