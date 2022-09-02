Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, которое пройдет 3 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Там целый день у него занят. Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму — все-таки ему же там выступать. Поэтому много очень завтра дел. Завтра полноценный, очень напряженный рабочий день», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

1 сентября Путин уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице (ЦКБ), возложив цветы к его гробу. После этого глава государства отправился в Калининградскую область с рабочей поездкой.