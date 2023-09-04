Президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом.

Как сообщает #, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне специальной военной операции, Путин заявил, что украинское контрнаступление-это провал:

«Это провал. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так. Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. Президент Турции также поднял этот вопрос на сегодняшних переговорах. Я ему это подтвердил».