Путин назвал рост безработицы и бедности главными рисками для мира

Президент России Владимир Путин назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира. На эту тему глава российского государства высказался на саммите «группы двадцати» (G20) в субботу, 21 ноября.

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить», — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что уже миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов из-за коронавируса.

Президент также отметил, что Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии, что помогло смягчить ситуацию в экономике и избежать необратимых потерь.

Ранее в ходе саммита Путин сказал, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен.

В конце сентября президент России выразил уверенность , что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

Как сообщалось в конце октября, безработица в России снизилась до 6, 5%. Показатели пошли вниз впервые с февраля (iz.ru)