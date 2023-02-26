Россия вернется к обсуждению вопроса ядерного потенциала Великобритании и Франции.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает «РИА Новости».

У него спросили, планирует ли Россия «подсчитать боеголовки» Британии и Франции.

«Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя разве что не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, вероятнее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну, где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы из центра поля», — сказал политик.