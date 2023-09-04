Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте указа президента подчеркивается, что главу чеченского министерства награждают за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Кроме того, за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов.

Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году.