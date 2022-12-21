Президент России Владимир Путин исключил милитаризацию страны и экономики. О том, что такие планы отсутствуют, он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого», — заявил глава государства, отмечая, что страна не будет повторять ошибок прошлого и разрушать экономику в целях повышения обороноспособности.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, но это будет происходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».