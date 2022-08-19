Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Сочи и начали переговоры, пишут российские СМИ.

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Главы государств обсудят вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Во время выступления перед журналистами Владимир Путин заявил о подготовке совместных учений России и Казахстана в рамках ОДКБ.

В своей речи Президент Казахстана подчеркнул, что оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет. Касым-Жомарт Токаев намерен придать дополнительную динамику сотрудничеству двух стран.