Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета союзного государства вопросы, связанные с безопасностью.

Об этом # передает со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил об этом в ответ на вопрос, будет ли президентами обсуждаться инициатива с размещением ядерного оружия в Беларуси.

Вчера, 27 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля.

25 марта Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси к июлю этого года. Президент РФ отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.