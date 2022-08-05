Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли по итогам переговоров в Сочи в пятницу совместное заявление. Журналисты ожидают текст в пресс-центре, передает корреспондент ТАСС.

По данным организаторов, документ достаточно большой по объему.

Встреча лидеров продлилась чуть больше четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики — кризиса на Украине, ситуации в Карабахе, обстановки в Сирии.