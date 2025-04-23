Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно встреч в Лондоне, где представители нескольких стран говорили о приближении мира.

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга», – написал он в телеграмм-канале.

В то же время Зеленский подчеркнул, что важно, что каждая сторона «не просто присутствовала, но и работала содержательно».

«Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», – сказал он.

Зеленский акцентировал, что Украина действует согласно собственной Конституции, и выразил уверенность, что партнеры, в частности США, также будут руководствоваться «сильными решениями».

Президент Владимир Зеленский отметил, что США в 2018 году приняли «Крымскую декларацию» во время первой каденции Дональда Трампа, которая признавала территориальную целостность Украины.

Примечательно, что к своему сообщению Зеленский добавил ссылку на заявление бывшего государственного секретаря США Майка Помпео под названием «Крымская декларация«, где говорилось следующее:

«Соединенные Штаты подтверждают как свою политику отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой».

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам лондонской встречи заявил, что стороны провели глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Он добавил, что Украина благодарна партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну.

Между тем в Белом доме говорят, что Трамп теряет терпение и разочарован переговорами. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент Зеленский «движется в неправильном направлении». (unian)