Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС «Аккую» в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, означающей фактический старт строительства блока.

Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация «Росатом». Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую» по видео-конференц-связи.

Первая в Турции атомная электростанция строится на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. За сооружение станции отвечает специально созданная компания — «Аккую Нуклер», более 99% которой владеет Росатом. АЭС «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год.

Строительство первого блока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года, второго — в июне 2020 года. Документы на получение лицензии на строительство четвертого, последнего, блока станции Росатом уже сдал регулирующим органам Турции. Как ранее сообщал первый замглавы Росатома, директор по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров, лицензия на строительство четвертого блока АЭС «Аккую» может быть получена к осени 2021 года.

Первый блок АЭС «Аккую» планируется ввести к 100-летию республики, в 2023 году. Посещая Анкару в 2018 году, Путин отмечал, что постарается принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию первого энергоблока «Аккую».