Путин и Байден провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.

В ходе переговоров главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

«Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России», — подчеркивает Белый дом.

Кроме того, американский лидер заявил о «непоколебимой приверженности» США суверенитету и территориальной целостности Украины. (gazeta.ru)

| 2021-04-13T20:48:26+04:00 13 апреля 2021, 21:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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