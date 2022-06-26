Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан, а затем Туркменистан, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что российский лидер сначала проведет в Душанбе «большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном». Затем президент РФ отправится в Туркменистан для участия в саммите «Каспийской пятерки», куда входят Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран.

Поездка в Среднюю Азию станет первой зарубежной поездкой российского лидера с начала военной агрессии в Украину.