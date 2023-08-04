Владимир Путин учитывает президентские выборы в США в своих военных планах, надеясь, что поражение Джо Байдена в 2024 г. ослабит поддержку Киева Вашингтоном и улучшит его собственные позиции на возможных переговорах об урегулировании конфликта в Украине. Так считают политики в США и Европе, пишет CNN.

Правда, все расчеты Путина относительно проблем на Западе, которые заставили бы его пойти навстречу Москве, до сих пор разбивались в прах.

У США нет конкретных разведданных о расчетах Путина или его желании намеренно затягивать войну в надежде на победу Дональда Трампа или другого республиканского кандидата в ноябре 2024 г. Но президентские выборы в США являются ключевым фактором, который, как считают западные чиновники из сферы национальной безопасности, разведки и дипломатии, будет влиять на решения Путина по Украине, рассказали CNN четыре американских чиновника. Президент вступает в должность в конце января на следующий год после выборов, так что прекращение военных действий до 2025 г. выглядит все менее вероятным.

«Нет сомнений», что Путин «пытается продержаться» до американских выборов, сказал агентству один чиновник. По словам другого, знакомого с соответствующей разведывательной информацией, планы российского президента достаточно очевидны для США, Украины и Европы:

«Путин знает, что Трамп ему поможет. Это знают и украинцы, и наши европейские партнеры. Так что, хотя мы не видели чего-то конкретного в этом духе, нужно исходить из того, что все так думают».