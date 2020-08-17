Пусть в Карабах приезжают и ливанские, и сирийские армяне

Обнаружены очередные происки Еревана. Мониторинги, проведенные посредством спутника Azersky ОАО «Азеркосмос», установили факт незаконного заселения оккупированного Кельбаджарского района, передает Вестник Кавказа. Поселение, строительство которого началось в конце 2019 года, в настоящее время состоит из 15 домов. Темпы и ход строительных работ дают основание говорить о том, что поселение будет расширяться. Так, еще в январе 2020 года здесь было 6 домов, в марте — 10, в апреле — 14 домов, — говорится в совместном сообщении МИД Азербайджана и ОАО «Азеркосмос». Есть также похожие сообщения о стройках жилья в Джебраильском, Губадлинском районах, Зангилане и Лачине.

Логично предположить, кого теперь будут пытаться запихнуть туда — армянские СМИ сообщают, что по состоянию на 15 августа в Армению прибыли уже 400 армян из Ливана. «Правительство Армении разрабатывает программы социальной помощи и интеграции для ливанских армян, которые хотят покинуть Ливан и поселиться в Армении», — заявила министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян. Она говорит про Армению, но подразумевает, скорее всего, оккупированные земли Азербайджана. Такое ведь обнаруживалось и ранее.

Очевидно, эту ситуацию должны держать под пристальным контролем в нашем МИД.

Вот что заявил о ней # известный политолог Тофиг Аббасов:

— За 30 лет оккупации Армения построила на землях Азербайджана довольно мало. И даже это ей удается с большим трудом, потому что эта страна все время откатывается назад в экономическом отношении. Ей не хватает средств на существование социально уязвимых категорий населения. Но тем не менее, большую часть финансовых ресурсов, которую удается привлекать в страну через всякие ярмарки, лотерейные кампании, через сбор пожертвований по разным линиям диаспоральных структур, они направляют в основном на закупку вооружений. Тем не менее, армяне делают попытки строить дороги в Кяльбаджарском районе, коттеджевые поселки, курортные комплексы.

Армяне в целом с опаской идут на такие проекты. Все это делается в микромасштабах, а вот придается этому макро-пиар-эффект. Типа, они управляют этими территориями Азербайджана и ничего не боятся. А на самом деле они, конечно, боятся, действуют с оглядкой, понимая, что рано или поздно оттуда все-таки придется убраться.

С другой стороны, они ведут мощную пиар-кампанию, чтобы привлечь на эти земли сирийских, ливанских армян, но те ведь тоже не глупые люди в принципе. Выйти из огня, чтобы попасть в полымя – не каждый разумный человек пойдет на такое.

Поэтому мы видим тщетные усилия официального Еревана, который пытается не благодаря, а вопреки здравой логике создать видимость владения ситуацией на оккупированных территориях. Когда-то они думали, что смогут совершать эти незаконные деяния на захваченных землях сколь угодно долго и без последствий, но теперь Азербайджан член космического клуба и он имеет возможность отслеживать там все. Известно, что там ведется контрабандная торговля, идет разработка полезных ископаемых из недр Азербайджана, происходят передислокации бандитских формирований, куда и кого поселяют. Азербайджану важно знать, откуда там ноги растут, кто за чем стоит, чтобы, когда придет момент расплаты, иметь четкий план, чтобы нейтрализовать все эти опасные очаги, их разрушительную силу.

Конечно же, наш МИД прослеживает все эти события. И не только он, но и другие сопутствующие структуры. Это и наши органы безопасности, и Госкомдиаспоры, и много других. И я бы не сказал, что у нас есть какие-то значимые пустоты, вакуумные состояния. Наоборот, мы за последнее время немного подтянулись и в информационной войне. Особенно накануне и после Товузских событий мы показали, что мы уже не отыгрывающаяся сторона, а наоборот — мы в информационной политике прорвали оборону противника, с первого дня мы говорили правду, чего не делала Армения. Они скрывали свои потери и в конце концов опростоволосились. Поэтому мы уже умеем навязывать им свою волю, и являемся стороной обладающей преимуществом.

Поэтому мне кажется, то, что сейчас делает армянская власть, которая фактически по всем фронтам отступает и при этом пытается рекламировать свои усилия по освоению оккупированных территорий, это временные потуги, которые дают не очень большой эффект. Потому что за этими усилиями все равно последуют боевые действия, поскольку, если Армения будет до конца торпедировать дипломатический процесс, она все-таки нарвется на побоище и получит по заслугам. Фактически дело к этому идет. Я считаю, что осталась последняя альтернатива. Вот сейчас посмотрим, как получится с Минской группой, а дальше последует уже совсем другой расклад.

Я не думаю, что среди ливанских и сирийских армян может быть так много обманутых, наивно мыслящих людей, которые поедут жить на оккупированные земли Азербайджана. Если б Армения была нормальной страной, тогда возможно они переехали бы туда. Если б нашла свое решение проблема Нагорного Карабаха, и тогда можно было бы впустить их туда жить. Но с другой стороны, это сейчас территория, не имеющая легитимного статуса, и переселяться туда это уже значит себе вредить.

Более чем уверен, что этот вопрос не является головной болью для Азербайджана – пусть приезжают и ливанские, и сирийские армяне – но только они должны помнить, какая судьба постигла на азербайджанской земле одного такого ливанского армянина по имени Монте Мелконян. Если они не боятся искушать судьбу.

В информационном противостоянии мы уже смогли изменить атмосферу в свою пользу, и сейчас мы исходим с наступательных позиций. Тем более, что международное сообщество после Товузских событий вновь обратило внимание на Азербайджан и многие публично поддержали нашу территориальную целостность. Несколько дней назад Пашинян имел глупость согласиться на «Жесткий разговор» с ведущим ВВС, и сел в лужу, показал свою полную несостоятельность, не сумев ответить на вопрос, почему все-таки они оккупированные территории называют армянскими. То есть, тут мы видим проявления беспомощности армянского руководства. МИД наш все это прекрасно видит, и те успехи, о которых мы говорим, завоеваны во многом, благодаря разумной политике МИД в информационной сфере.

Я думаю, что все-таки кульминация близится, и как бы ни пытался официальный Ереван сделать невозможное возможным – узаконить то, что абсолютно не вписывается в контекст международного права, это чревато для него неблагоприятным исходом. Нет никаких шансов реализовать легитимацию незаконного сепаратистского режима, созданного на азербайджанских землях. Если даже армяне переселят туда гуманоидов – все равно у них ничего не получится. Это времянка, и совсем скоро мы увидим иной расклад в регионе — Республика Армения признает свое поражение, и мы восстановим суверенитет на всех своих территориях.