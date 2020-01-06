Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.

Ранее парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и вывод иностранных войск из страны.

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть», — написал политик в Twitter.