Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России

Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию госсекретаря Майка Помпео на смену правительства в России.

Комментируя изменения в российском правительстве, Помпео заявил, что действия Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменятся.

«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении», — написал Пушков, отметив, что в этом отношении американская сторона может рассчитывать на «полный паритет».

15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд поправок в Конституции. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.