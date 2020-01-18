Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России

Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию госсекретаря Майка Помпео на смену правительства в России.

Комментируя изменения в российском правительстве, Помпео заявил, что действия Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменятся.

«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении», — написал Пушков, отметив, что в этом отношении американская сторона может рассчитывать на «полный паритет».

15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд поправок в Конституции. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

| 2020-01-18T10:28:22+00:00 18 января 2020, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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