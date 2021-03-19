Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

«Мы не будем сидеть, терпеть и отводить взгляд, когда российские власти вмешиваются в наши выборы, когда они назначают награды за наших солдат — мы это изучаем — когда они предпринимают пагубные действия против нашей страны. Так что президент будет прям. Он будет предпринимать действия, когда это необходимо. И он не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать», — сказала Псаки в интервью MSNBC.