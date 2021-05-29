Вашингтон в сотрудничестве с ЕС и другими партнёрами разрабатывает «адресные ограничительные меры в отношении ключевых представителей властей Республики Беларусь », передаёт РИА Новости заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, по её словам, Соединённые Штаты планируют вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских государственных предприятий.

«Повторные санкции в отношении госпредприятий США введут 3 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, Псаки заявила, что американская сторона приостанавливает действие соглашения с Республикой Беларусь о взаимном использовании воздушного пространства, которое было подписано в 2019 году.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз приступил к работе над введением новых санкций в отношении Республики Беларусь после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

23 мая из-за сообщения о минировании в белорусской столице совершил вынужденную посадку борт авиакомпании Ryanair. После его приземления был задержан летевший этим рейсом Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским.

На фоне данного инцидента саммит Евросоюза запретил авиакомпаниям Республики Беларусь осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Европейского союза. В Кремле указали на нежелание Евросоюза разобраться в ситуации (aif.ru)