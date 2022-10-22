Бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного инфекциониста США Энтони Фаучи вызвали в американский суд для дачи показаний по иску против президента страны Джо Байдена о свободе слова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей», — сказано в размещенном в судебной базе документе.

Суд также счел обоснованным запрос о вызове для дачи показаний и ряда действующих чиновников.

Истец, в роли которого выступает «штат Миссури и другие», настаивает на сговоре Байдена и социальных сетей, которые помечали сообщения как фейки по следующим темам: ноутбук сына президента Хантера Байдена, лабораторное происхождение коронавируса, оспаривание эффективности масок против COVID-19, несогласие с итогами выборов.