Проживающую в Баку семью из Ирана с помощью полиции поместили на карантин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сделало заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится: «4 марта 2020 года в скорую медицинскую помощь обратилась проживающая в Баку семья из Исламской Республики Иран. У малолетнего ребенка наблюдалась высокая температура».

В ходе предварительного обследования выяснилось, что 27 февраля этого года глава семьи вернулся из Ирана, где широко распространен коронавирус. По этой причине в целях профилактики и для сдачи необходимых тестов было решено обследовать всех членов семьи. Было решено на машине скорой помощи госпитализировать и других членов семьи (8 граждан Ирана, в том числе 6 детей). Однако, иранцы оказали медикам сопротивление и по этой причине на место происшествия пришлось вызвать полицейских.

Всех членов семьи держат на карантине».