Проживающую в Баку семью из Ирана с помощью полиции поместили на карантин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сделало заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится: «4 марта 2020 года в скорую медицинскую помощь обратилась проживающая в Баку семья из Исламской Республики Иран. У малолетнего ребенка наблюдалась высокая температура».

В ходе предварительного обследования выяснилось, что 27 февраля этого года глава семьи вернулся из Ирана, где широко распространен коронавирус. По этой причине в целях профилактики и для сдачи необходимых тестов было решено обследовать всех членов семьи. Было решено на машине скорой помощи госпитализировать и других членов семьи (8 граждан Ирана, в том числе 6 детей). Однако, иранцы оказали медикам сопротивление и по этой причине на место происшествия пришлось вызвать полицейских.

Всех членов семьи держат на карантине».

| 2020-03-06T19:56:53+00:00 6 марта 2020, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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